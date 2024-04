Ragazzino pestato dal branco con spranghe e catene in via Indipendenza

Bologna, 7 aprile 2024 – Ancora un’aggressione tra giovani, nella parte alta di via Indipendenza. Ieri nel tardo pomeriggio, attorno alle 19, tre ragazzi di origine nordafricana, per motivi ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ne hanno aggredito un quarto, loro connazionale, accanendosi contro di lui con delle catene e pure una spranga, stando alle prime ricostruzioni. Non sono note al momento le età dei ragazzi coinvolti. È successo all’altezza dell’incrocio con via Righi, a pochi passi da piazza VIII Agosto.

Il giovane ferito è rimasto a terra sanguinante, mentre i suoi tre aggressori si sono dileguati. Nel frattempo, i cittadini presenti hanno allertato le forze dell’ordine e la polizia, già presente con alcuni agenti in zona per i regolari servizi di controllo del territorio, si è precipitata sul posto nel giro di pochissimo tempo. Subito hanno dato l’allerta al 118 e i sanitari sono sopraggiunti sul posto con l’ambulanza.

Il ragazzo è stato dunque trasportato all’ospedale Maggiore in codice di media gravità: non si trova in pericolo di vita.

La polizia si è messa immediatamente sulle tracce degli aggressori, anche per capire i motivi della violenta aggressione, che ha tutte le parvenze di una spedizione punitiva.

Del resto, proprio data la recrudescenza di fenomeni di violenza di questo tipo in una delle zone ’vetrina’ della città, poiché a due passi dalla stazione e dalle principali vie dello shopping, da mesi le forze dell’ordine hanno rinforzato presidi e controlli costanti, anche con attività ad alto impatto mirate a cercare di prevenire reati e garantire la sicurezza dei cittadini.

Non è del resto la prima volta, negli ultimi tempi, che qualcosa di simile accade in città: appena una settimana fa, in piazza XX Settembre, un trentenne gambiano è stato accoltellato al torace al culmine di un’accesa discussione con un gruppo di nordafricani, descritti come molto giovani.

Ma non sono mancate neppure aggressioni a scopo di rapina, anche con protagonisti giovanissimi, adolescenti.