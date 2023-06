Aggredito dai cani sul Reno a Bologna: “Così quei molossi mi hanno azzannato”

Bologna, 9 giugno 2023 – “Non ricordo neppure se li ho sentiti abbaiare. So solo che a un certo punto hanno iniziato a mordermi, senza fermarsi. Non so per quanto. Il tempo si è dilatato". Alessandro (il nome è di fantasia, ndr ), 31 anni, è il runner aggredito domenica scorsa mentre correva nel parco lungo il Reno.

Con 5 punti alle gambe e al polso, Alessandro può dirsi quasi fortunato: "Se fossi caduto mentre quei cani mi erano addosso – racconta – probabilmente non sarei qui a raccontare". E adesso il ragazzo, che una volta in ospedale ha incontrato l’altra vittima azzannata dai molossi quella mattina, dopo aver fatto denuncia ai carabinieri si è affidato a un avvocato, "perché quella persona in qualche modo deve farsi carico delle sue responsabilità – dice Alessandro – e, se è vero quanto mi hanno detto gli altri residenti, che ci sono state più segnalazioni su quei cani e altre risalenti addirittura al 2020 per i problemi causati dagli sbandati accampati in quella zona del parco, sto valutando di muovermi anche nei confronti del Comune. Perché se al posto mio ci fosse stato un bambino o un anziano... altro che cinque punti".

Alessandro era uscito intorno alle 11 domenica: "Come al solito quando posso, sono andato a correre – spiega –. Sono arrivato fino al ponte della tangenziale ma, dato che a terra c’era del fango, ho deciso di tornare indietro. È stato in quel momento che i cani si sono lanciati contro di me: ho provato a fuggire, ma mi sono saltati addosso. Mi hanno azzannato alle gambe e a un polso. Ho iniziato a scalciare, per allontanarli. Ci sono riuscito. A quel punto ho preso delle pietre e gliele ho lanciate contro, senza prenderli. Sono però riuscito a farli andare via. Sono stati dei minuti terribili. Urlavo, ma ero completamente solo. Non c’era nessuno che potesse sentirmi, nessuno che potesse aiutarmi".

Una volta che i molossi se ne erano andati, Alessandro, zoppicando, pieno di sangue, ha raggiunto via della Birra. "Per puro caso nella strada c’erano i vigili del fuoco e un’ambulanza. Ho chiesto aiuto e i sanitari mi hanno medicato sul posto e poi accompagnato al Maggiore. Lì ho incontrato l’altra vittima, che aveva chiamato la polizia. E così ho scoperto che il proprietario dei cani era stato trovato e denunciato".

Alessandro in questi giorni ha contattato il canile di Trebbo, dove i tre animali sono stati portati: "Ho scoperto che i cani hanno il microcip, ma sono registrati a nome di un’altra persona, non del tunisino che è stato denunciato. Ho telefonato, più che altro, per capire se gli animali fossero vaccinati, per capire se devo effettuare un certo tipo di profilassi, ma non sono riuscito a scoprirlo". Dopo le tre aggressioni di domenica mattina e l’intervento della polizia, l’uomo che aveva con sé i tre molossi, un quarantacinquenne tunisino, è stato denunciato per lesioni e multato dalla polizia locale, "che quella mattina è stata chiamata anche dai sanitari del 118 che mi portavano in ospedale", conclude Alessandro.