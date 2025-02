Aggredito in strada da tre persone per rapina

Aggredito da tre nordafricani, che dopo averlo accerchiato hanno provato a strappargli la collanina d’oro. Il tentativo di rapina, ai danni di un ragazzo di 23 anni, è avvenuto lunedì sera, poco prima delle 20, in via del Lavoro, in zona San Donato. Stando a quanto riferito dalla vittima agli agenti delle Volanti, i tre lo avrebbero avvicinato e, senza troppi preamboli, uno di loro avrebbe afferrato la catenina, strappandola con violenza, riuscendo a rompere il gancio, ma non a portarla via. L’arrivo di alcune persone ha messo poi in fuga i giovani aggressori. Il ventitrenne, a quel punto, ha dato l’allarme, chiamando la polizia. Le pattuglie delle Volanti che sono intervenute in via del Lavoro hanno subito avviato le ricerche dei tre rapinatori, che intanto però si erano dileguati per le strade del quartiere San Donato.

Una zona della città di certo non immune a problemi di sicurezza, anche a causa della fiorente attività di spaccio che si consuma proprio in via del Lavoro. Un’area ‘attenzionata’ dalla polizia, dove i servizi di monitoraggio e osservazione della Squadra mobile hanno portato a diversi arresti. E la droga porta con sé tutta una serie di reati: dalle rapine ai furti, fino ai danneggiamenti alle auto per racimolare i pochi spicci necessari per acquistare una dose.

n. t.