Aggredito in stazione a Bologna: preso a pugni e rapinato

Bologna, 24 agosto 2025 – Stava aspettando l’arrivo della moglie e dei figli in stazione, seduto in piazzale Medaglie d’Oro. Quando un uomo, straniero con molta probabilità di origini arabe, si è avvicinato a lui per chiedergli una sigaretta. Una scusa, con la quale è riuscito a sferrargli un pugno in pieno volto, derubandolo anche dello zaino, con dentro il portafoglio, e il monopattino, e scappando verso l’autostazione. Dove è proseguita la rissa e la vittima, un cittadino tunisino di 44 anni, è stata nuovamente colpita e graffiata, riportando una ferita.

Trasportato in codice 2 al Maggiore, l’uomo ha raccontato agli agenti di polizia e ai professionisti sanitari del pronto soccorso l’accaduto, seppur in maniera confusa: il 44enne avrebbe raccontato di essere stato avvicinato fuori dalla stazione da un altro uomo, sempre straniero, che, dopo avergli chiesto una sigaretta, lo ha colpito in viso con un pugno. A quel punto, l’aggressore è scappato via con la refurtiva, cioè il monopattino e lo zaino in spalla.

La vittima ha deciso quindi di raggiungerlo agli stalli dell’autostazione, dove è scoppiata una seconda violenta colluttazione, nella quale il 44enne è stato nuovamente ferito. Questa volta, però, è stato graffiato, probabilmente da un coltellino.

Avendo riportato una ferita all’apparenza parecchio profonda, l’uomo è stato soccorso dagli operatori del 118 ed è stato trasportato in codice di media gravità all’ospedale Maggiore, dove è stato medicato. Quando si riprenderà, la vittima potrà sporgere denuncia e il suo aggressore potrebbe essere denunciato per rapina aggravata.

Questo è il secondo episodio di violenza che macchia l’area di piazza XX Settembre nel giro di un giorno: venerdì sera, infatti, poco dopo le 20, c’è stata una lite degenerata in un ferimento in via Boldrini. Due uomini, entrambi cittadini nigeriani, per motivi ancora tutti da chiarire, hanno discusso arrivando allo scontro fisico: uno di loro ha riportato una ferita profonda al collo, mentre l’aggressore è stato trasportato in Questura.