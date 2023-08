Aggredito e rapinato da due incappucciati a Bologna, paura per un 17enne

Bologna, 8 agosto 2023 – Aggredito e rapinato dello zainetto mentre tornava a casa con un amico. È successo questa notte intorno all’1,30 in via della Birra a Borgo Panigale.

La vittima, un diciassettenne, è stato aggredito da due uomini, descritti come stranieri e con il volto coperto dal cappuccio della felpa. I due lo hanno strattonato per impossessarsi dello zainetto che il ragazzo aveva con sé, con dentro documenti e 50 euro.

Ottenuto ciò che volevano i due sono scappati via. Al ragazzo non è restato altro da fare che chiamare i carabinieri, intervenuti subito in via della Birra per cercare di rintracciare i due rapinatori che intanto però avevano fatto perdere le loro tracce.