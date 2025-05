Aggredito con machete e bottiglie alla ex Stamoto

Bologna, 2 maggio 2025 – Ferito con bottiglie e lame, mentre tentava di allontanarsi dalla Stamoto. L’aggressione è avvenuta nel pomeriggio di ieri, intorno alle 19 in via Castelmerlo ai danni di un marocchino di 48 anni, irregolare e con precedenti. A chiamare la polizia, i residenti, che hanno sentito le urla e visto l'uomo sanguinante in strada, con ferite al volto e all’altezza del gluteo sinistro e numerose escoriazioni su altre parti del corpo.

L'uomo, soccorso da poliziotti e 118, ha riferito di aver subito una rapina da un gruppo di sei persone mentre dormiva all’interno del parcheggio della Stamoto. I ragazzi del gruppo, a suo dire, muniti di armi da taglio, hanno provato a sottrargli il cellulare colpendolo più volte anche con un machete, con spray al peperoncino e bottiglie di vetro. La vittima è riuscita a scappare scavalcando il cancello della Stamoto e ha chiesto aiuto in strada: ai poliziotti di Volanti e Squadra mobile ha riferito di non conoscere i suoi aggressori, presumibilmente soggetti che gravitano in zona e vivono dentro la ex caserma.

Anche un passante ha visto la scena e ha visto in particolare la vittima scavalcare la recinzione della Caserma per chiedere aiuto. La vittima è stata trasportata all’ospedale Maggiore in codice 2 ed è stata dimessa con una prognosi di 15 giorni per ferite penetranti multiple da arma da taglio.

"Purtroppo se dicessimo che la situazione nella zona della Stamoto non è cambiata diremmo il falso – dice Nicola Stanzani di Forza Italia –. Quello che succede dentro e fuori dalla ex caserma, infatti, è purtroppo persino peggiorato in questi ultimi tempi: lo spaccio, così come le violente regolazioni di conti, avvengono alla luce del sole, h24 e sotto gli occhi di tutti e le occupazioni abusive, anche da parte di spacciatori, non sono in corso solo dentro l'infrastruttura militare, ma si ripetono anche negli edifici comunali presenti in zona, in viale Felsina per esempio, così come in via Castelmerlo (dove proseguono anche ora ai civici 9 e 11). Dire, come fa l'Amministrazione, che per la riqualificazione occorreranno anni non è una risposta accettabile, perché è ovvio che nel frattempo l'emergenza va gestita e va gestita con una determinazione che al momento non stiamo vedendo. Il 22 maggio si terrà un'udienza conoscitiva in Comune sul degrado nella zona, cui abbiamo invitato i referenti del Comitato ex Stamoto, cittadini e negozianti esasperati da questa situazione di continuo allarme e degrado e che chiedono risposte concrete”