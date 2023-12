Aggressione a coltellate. Il diciassettenne ferito per vendicare un furto

Ci sarebbe la vendetta per un furto subìto dietro alla violenta aggressione ai danni di un diciassettenne tunisino, accoltellato al collo e al fianco nel pomeriggio di sabato 25 novembre in piazza XX Settembre. Lo sospettano i poliziotti della Squadra mobile, che con una rapidissima indagine sono riusciti a identificare l’autore di quella violenza. Si tratta di un ventiduenne afgano, che è stato rintracciato dagli investigatori della polizia grazie alle testimonianze fornite dai presenti e all’analisi delle immagini riprese dall’impianto di videosorveglianza.

Le indagini della Squadra mobile, coordinate dalla pm Michela Guidi, hanno permesso di arrivare all’identificazione del ventiduenne, che è stato poi riconosciuto anche dalla vittima, dimessa pochi giorni fa dall’ospedale Maggiore, con 20 giorni di prognosi. Il giovane, rintracciato la sera del primo dicembre nella stessa piazza XX Settembre, è stato arrestato per tentato omicidio, visto che la vittima era stata colpita in zone vitali e che solo per pochissimo la lama non aveva perforato un polmone. Il reato è però stato poi derubricato dal gip in lesioni gravi e il ventiduenne, dopo la convalida, è stato rimesso in libertà, con l’obbligo di firma. La polizia sta continuando a lavorare, per ricostruire il perché di quella violenza: da quanto emerso, l’indagato avrebbe aggredito il minore perché, assieme ad altri, poco prima gli aveva rubato il portafogli. Una situazione non troppo diversa da quella verificatasi sabato notte, dove di nuovo, in Galleria 2 Agosto, dei ragazzini nordafricani si sono presi a calci, pugni e bottigliate.

Nicoletta Tempera