Aggressione a scuola, 13enne finisce nei guai

Aggredisce un compagno di scuola e spintona il bidello che era intervenuto per separarli. Sono state giornate concitate, le scorse, per una scuola media della Bassa. Protagonista di questa vicenda un 13enne della zona, già noto alle forze dell’ordine locali perché soli pochi giorni prima aveva rapinato, armato di coltello, un coetaneo all’uscita di una pizzeria per impossessarsi dello zaino e di altri effetti personali.

Questa volta il giovanissimo, che risiede nella zona, l’aggressione l’avrebbe portata a termine tra le mura scolastiche. I fatti si sarebbero svolti alla fine di una lezione quando il 13enne, con il supporto di altri giovani, avrebbe iniziato a dare fastidio a un compagno, di poco più piccolo. Dapprima qualche insulto, poi gli strattonamenti. Una volta che il ragazzino, inerme e spaventato, è caduto a terra il 13enne avrebbe iniziato a colpirlo con alcuni calci, senza curarsi dei compagni che stavano chiedendo aiuto.

Sentendo le grida di alcuni alunni un bidello si sarebbe prontamente diretto verso il luogo dell’aggressione e avrebbe provato ad invitare il 13enne a porre fine all’aggressione. Vedendo, però, che i calci continuavano ad essere sferrati, il bidello si sarebbe frapposto fra i due provando a proteggere il giovane a terra e rimediando un colpo al torace nella colluttazione. La resistenza dell’aggressore, infatti, è continuata anche alla presenza dell’operatore scolastico.

I carabinieri che, assieme alla Polizia locale, presidiano di prassi le scuole del territorio, prontamente informati dell’episodio, hanno ricostruito, tramite alcune testimonianze dei presenti, quanto accaduto. Il ragazzo aggredito, invece, una volta tornata a casa, ha riferito l’accaduto ai genitori e si è recata al pronto soccorso dove gli sono state refertate lesioni superficiali (graffi) ed ecchimosi alla schiena guaribili in pochi giorni.

La tensione fra i genitori del plesso scolastico, intato, è salita alle stelle e sono state tante le richieste di un provvedimento severo nei confronti dell’aggressore. Provvedimento che, a seguito di una riunione a cui erano presenti anche le forze dell’ordine e le istituzioni locali, è arrivato nell’arco di pochi giorni dall’aggressione: il 13enne è stato infatti sospeso dalla scuola per un periodo di quindici giorni: il lasso di tempo massimo che può essere imposto a uno studente.

A parlare dell’accaduto, di cui è stato subito informato, è il sindaco del paese della pianura dove si è consumata l’aggressione: "Si tratta di una situazione molto delicata su cui stiamo già lavorando, anche come amministrazione – osserva –. La sospensione scolastica è un atto giusto e dovuto che speriamo serva al giovane e a placare gli animi". Dello stesso avviso il dirigente scolastico della scuola media: "Alla riunione erano presenti anche i servizi sociali e il parroco. Per il giovane, che con questi atteggiamenti ha dimostrato una situazione personale su cui riflettere e che è sempre più presente tra i giovani. Stiamo studiando un percorso di crescita – osserva – per il suo futuro che sia alternativo al percorso scolastico. Ci tengo a dire che è un giovane, poco più che bambino, che preso in dialogo con i docenti è perfettamente collaborativo. È un giovane che deve capire che può avere un futuro, che deve riscattarsi e che deve vedere che il mondo è meglio di quello che lui fino ad oggi si era prefigurato".