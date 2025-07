Aggressione al Pilastro. Pestato mentre lavora

Bologna, 4 luglio 2025 – Lo hanno scambiato per un ‘impiccione’. E lo hanno pestato di botte, finendo per rompergli un femore. L’assurda aggressione è avvenuta mercoledì pomeriggio in via Salgari, al Pilastro, dove un tecnico, incaricato da una cooperativa di censire l’area per dei lavori, stava facendo foto e rilievi. Purtroppo per lui, nella stessa strada, da almeno una settimana, si erano stabilite, con una decina di camper, delle famiglie nomadi, che tra l’altro si erano anche allacciate alla rete idrica abusivamente, motivo per cui avevano già ricevuto una visita dalla polizia locale, che, stando a quanto raccontano i residenti, le avrebbe anche invitate ad allontanarsi.

Così, quando il tecnico, un cinquantenne, è stato visto fare foto, qualcuno dei ‘camperisti’ deve aver pensato che stesse immortalando loro per denunciarli. Ed è partito alla carica. L’uomo è stato preso a pugni sul viso ed è caduto a terra, rompendosi così il femore. "Era sull’asfalto, non riusciva ad alzarsi – racconta un residente – e hanno continuato a colpirlo. Sono scappati quando hanno capito che stavano per arrivare le forze dell’ordine". Infatti, quando in via Salgari sono arrivati i carabinieri del Radiomobile, dei nomadi non c’era più traccia: la vittima, subito soccorsa dal 118, è stata trasportata al Maggiore. I militari dell’Arma hanno ricostruito l’accaduto, anche grazie alle testimonianze dei residenti, sconvolti da tanta brutalità.

"Ogni anno, puntualmente, queste famiglie tornano. Occupano abusivamente la strada, che in breve diventa un immondezzaio. Adesso è successo anche questo", dice ancora il residente. Che spiega: "Dopo l’aggressione le roulotte si sono volatilizzate. Ieri ce ne era solo una. Ma torneranno, dice. "Sono anni che denunciamo la presenza di camper che stazionano al Pilastro, spaventando i cittadini e portando degrado – dicono il consigliere regionale e la consigliera di quartiere San Donato san Vitale di Fratelli d’Italia Francesco Sassone e Giovanna Conza –. L’Amministrazione anche questa volta ha scelto di non fare nulla nonostante le segnalazioni di forte tensione che da ultimo martedì abbiamo inviato anche all’assessore Madrid. Se il Comune ha abbandonato i cittadini noi non lo faremo: stiamo raccogliendo firme tra i residenti per chiedere più sicurezza".