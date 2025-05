Aggressione alla fermata. Buttato giù dal bus e pestato

Afferrato alle spalle, tirato giù di prepotenza dall’autobus. E poi colpito con calci, pugni e anche bottigliate al volto. L’aggressione è avvenuta lunedì pomeriggio, alla fermata dell’86 in via Salvemini, a Casteldebole, intorno alle 18. Stando a quanto ricostruito dalla polizia, intervenuta sul posto assieme ai sanitari del 118, ad accanirsi sulla vittima, un trentottenne peruviano, sarebbero stati tre ragazzi, descritti come due magrebini e un centrafricano. I tre, che conoscevano l’altro, lo avrebbero afferrato mentre stava salendo a bordo dell’autobus della Tper, scaraventandolo giù. Una volta a terra lo avrebbero colpito con ferocia, con calci, pugni e, stando a quanto riferito dall’autista che ha allertato i soccorsi, sarebbero comparse anche delle bottiglie di vetro, con cui i tre giovani avrebbero colpito alla testa la vittima. A cui, in queste fasi concitate, è stato anche sottratto il borsone da palestra che aveva con sé. I tre aggressori, ottenuto quello che volevano, sono poi scappati via, in direzione di via Di Nicola. Sul posto è arrivata la polizia, che ha ascoltato le testimonianze dei presenti e dell’autista. A Tper sono state anche chieste le immagini del sistema interno di videosorveglianza, per capire se possano aver ripreso in viso i tre. Sono al vaglio anche le cause del pestaggio, se si sia trattato di una rapina o, più probabilmente, di un’aggressione per altri motivi, visto che i quattro si conoscevano. In via Salvemini è arrivata anche un’ambulanza del 118, che ha trasportato la vittima al pronto soccorso per medicare le lesioni riportate.

I poliziotti hanno subito avviato le ricerche dei ragazzi nella zona. E proprio in via Di Nicola è stato ritrovato il borsone della vittima. Al momento sembra che l’unica cosa sottratta sia stata un caricabatterie. La vicenda ha ovviamente costretto a sospendere la corsa dell’86. I passeggeri che erano a bordo del mezzo pubblico sono stati ‘dirottati’ su un altro autobus sostitutivo, arrivato poco dopo sul posto.

Nicoletta Tempera