Bologna, aggredito a 13 anni da una baby gang. “Preso a schiaffi per 2 euro”

Bologna, 17 maggio 2025- “Ferite non ne ha. Ma dentro si porta un’umiliazione che sarà difficile superare”. Parla così la mamma del tredicenne aggredito martedì pomeriggio da una baby gang in via Gorizia. “Erano quattro o cinque ragazzi, un po’ più grandi di mio figlio”, spiega la donna.

Che ricostruisce la rapina: “saranno state le 17,30. Mio figlio era assieme a un suo amico quando sono stati avvicinati dal gruppetto di ragazzi, descritti come stranieri tra i 16 e i 17 anni, che gli hanno chiesto dei soldi. Mio figlio ha detto di non aver nulla, l’amico invece ha dato loro due euro. Sembrava che si fossero accontentati, invece poi sono tornati indietro e hanno fatto inginocchiare mio figlio prendendolo poi a schiaffi. In quel momento non stava passando nessuno in zona e i ragazzini si sono trovati soli in balia di queste persone. È stato una cosa molto brutta”.

Dopo l’episodio, i genitori hanno accompagnato il tredicenne in ospedale per un controllo e hanno poi sporto denuncia ai carabinieri della stazione Indipendenza.

“I carabinieri ci hanno detto che non si tratta di situazioni isolate, purtroppo – dice ancora la mamma -. La cosa che mi preoccupa di più è che queste erano le prime uscite da solo di mio figlio, che adesso ha molta paura. Non è giusto che un ragazzino debba vivere questa situazione e non è giusto che noi genitori dobbiamo aver paura persino quando torna da scuola da solo”.