Follia al bar: urla, sangue e due clienti feriti

Bologna, 5 dicembre 2024 – Un pomeriggio di ordinaria routine si è trasformato in un incubo in un bar di Ozzano (Bologna). Una lite scoppiata per futili motivi è degenerata in una violenta aggressione, con due clienti feriti e un arresto.

I fatti si sono svolti ieri sera, quando un 28enne tunisino, visibilmente alterato, ha iniziato a creare scompiglio all'interno del locale. Dopo essere stato ripreso dalla barista per aver manomesso lo scaffale delle bevande alcoliche, il ragazzo ha reagito in modo violento, aggredendo due clienti sulla trentina che avevano preso le difese della donna. E’ stata lei a chiamare il 112. I carabinieri subito sul posto si sono trovati davanti il sangue a terra

Armato di un oggetto appuntito, il 28enne ha colpito i due uomini al fianco, procurandogli ferite che hanno richiesto il ricovero in ospedale, sono stati trasportati al Maggiore di Bologna. Fortunatamente, le loro condizioni non sono gravi e sono stati giudicati guaribili in 10 e 30 giorni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ozzano, che hanno arrestato l'aggressore e lo hanno condotto in caserma. Il 28enne è stato messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e, dopo la convalida dell'arresto, è stato trasferito in carcere. L'episodio scuote la comunità e accende inevitabilmente il dibattito sulla sicurezza.