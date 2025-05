Bologna: aggredisce la ex compagna, scatta il braccialetto elettronico

Valasamoggia (Bologna), 20 maggio 2025 – Ennesimo episodio di violenza sulle donne. I carabinieri della stazione di Bazzano hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e dai luoghi frequentati dalla stessa, con applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di un uomo sulla cinquantina, indagato dalla Procura della Repubblica di Bologna per maltrattamenti contro familiari o conviventi.

La misura cautelare è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bologna, a seguito della richiesta del pubblico ministero che ha coordinato le indagini.

L’uomo sarà chiamato a rispondere del delitto per avere maltrattato la ex compagna convivente, (una donna sulla trentina), attraverso aggressioni fisiche, psicologiche e minacce. I continui litigi, spesso causati una morbosa gelosia dell’uomo nei confronti della ex compagna, hanno provocato nella donna uno stato di ansia e preoccupazione per sé stessa, tanto da dover chiedere aiuto ai carabinieri i quali hanno informato l’autorità giudiziaria.

Rintracciato dai carabinieri, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare emessa dal giudice. I carabinieri del Comando Provinciale di Bologna raccomandano la necessità, alle persone vittime di atti persecutori o se a conoscenza di qualcuno rimasta vittima di questo reato, di contattare il 112 o di rivolgersi alle forze dell’ordine più vicine per presentare denuncia/querela o anche solo per ricevere un consiglio.