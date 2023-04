Bologna: ragazzo aggredito alla fermata del bus, denunciati due minorenni

San Lazzaro di Savena (Bologna), 12 aprile 2023 - Un diciassettenne e un sedicenne, studenti italiani con precedenti, sono stati denunciati dai carabinieri per aver aggredito un ragazzo di diciassette anni alla fermata dell'autobus in centro a San Lazzaro di Savena.

Secondo la ricostruzione dei militari dell'Arma, che hanno raccolto la denuncia del padre del ragazzo aggredito, l'1 febbraio all'uscita di scuola il diciassettenne, mentre scendeva dall'autobus della linea 19, nelle vicinanze di piazza Bracci, è stato avvicinato da due suoi coetanei che non aveva mai visto prima. I due lo hanno prima minacciato quando era ancora a bordo del bus e poi lo hanno seguito e spinto a terra, colpendolo con una maschera di carnevale raffigurante la testa di un cavallo.

Il diciassettenne, spaventato e lievemente ferito, ha preferito non ricorrere alle cure mediche, ma ha raccontato tutto ai genitori che si sono rivolti ai carabinieri.

I militari dell'Arma hanno analizzato le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza installate in zona e anche grazie anche alla descrizione che la vittima ha fornito sui suoi due aggressori sono riusciti a risalire all'identità dei due minorenni: un sedicenne e un diciassettenne, entrambi studenti italiani con precedenti.

I due, invitati dai carabinieri a presentarsi in caserma con i rispettivi genitori, non hanno fornito alcuna spiegazione per il loro gesto e ora sono accusati di minacce e percosse in concorso.