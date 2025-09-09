Aggressione choc, il Pd all’attacco di FdI

Il Pd di San Giovanni in Persiceto critica duramente la visita nella cittadina persicetana dell’onorevole Galeazzo Bignami, per manifestare vicinanza al sindaco Lorenzo Pellegatti e alle forze dell’ordine dopo la brutale aggressione al pizzaiolo della pizzeria d’asporto Pinko Pallino di piazza Bergamini da parte di un giovane romeno noto alle forze dell’ordine (nella foto). Bignami nell’incontro, tra l’altro, aveva sottolineato che deve passare la linea, quella del contrasto all’impunità, condivisa anche dal primo cittadino. "Gli indici – aveva detto Pellegatti – dicono che gli eventi predatori a Persiceto sono in calo, ma ciò non vuol dire che possiamo abbassare la guardia. La mia amministrazione è fortemente schierata per l’ordine pubblico".

Il sindaco aveva poi fatto il punto della situazione sugli organici delle forze dell’ordine sul territorio: "A breve entreranno in servizio quattro nuovi agenti della polizia di Stato e possiamo contare su un buon numero di carabinieri e abbiamo assunto altri vigili urbani, tant’è che abbiamo un rapporto di un agente ogni 1.000 abitanti, per un totale di 28 agenti in forza". "Quello di piazza Bergamini – aveva affermato ancora il sindaco – penso sia un episodio eccezionale, non c’è alcuna radicalizzazione o diffusione orizzontale della delinquenza". Di tutt’altro avviso il partito democratico. "Dopo gli ultimi episodi di violenza – dice Michael Santi responsabile del Pd di Persiceto – Bignami, capogruppo alla Camera dei deputati e uomo forte di Fratelli d’Italia, è venuto in visita sul territorio ed ha fatto la sua passerella a Persiceto. Un tentativo maldestro di mettere una pezza a quello che ormai è diventato un buco enorme: il dilagare di episodi di violenza che sta segnando profondamente la nostra comunità. Una condizione che suona come un paradosso per quello che sin da subito è stato il tema forte di questa amministrazione. Ricordiamo tutti i volantini che hanno tappezzato le campagne elettorali del 2016 e del 2021, i proclami e le promesse di fare della sicurezza del territorio il primo punto del programma di Pellegatti". A parere di Santi si tratta di promesse scritte con l’inchiostro simpatico, che ormai sono uno sbiadito ricordo di fronte ad una realtà drammaticamente diversa. Perché mentre sindaco e sottosegretario proclamano sorridenti rassicurazioni, il 2025 di Persiceto procede in direzione opposta, caratterizzandosi come anno di violenza tra omicidi, accoltellamenti, spaccate e aggressioni ai piccoli imprenditori locali.

Pier Luigi Trombetta