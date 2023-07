Aggressione dell'ex, lei tenta di calarsi dal balcone, lui scappa dallo stesso

Per sfuggire all’ex fidanzato che la stava picchiando, ha tentato di calarsi dal balcone del suo appartamento al primo piano in via Dallolio. E lui, quando è arrivata la polizia chiamata dai vicini, ha usato la stessa via per provare a scappare.

Entrambi, vittima e aggressore, sono stati tratti in salvo dagli agenti del commissariato Bolognina Pontevecchio intervenuti assieme ai vigili del fuoco l’altra sera intorno alle 23, nella strada del Fossolo.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia, l’uomo, albanese di 32 anni, aveva chiesto alla ex, trentenne moldava, ospitalità per la notte, visto che non sapeva dove andare. E lei lo aveva accolto. La situazione, alterata dall’alcol, era però presto degenerata quando lui, in un raptus di gelosia, l’ha prima insultata e poi aggredita.

Ha strattonato e colpito con più pugni la ragazza, finché lei, terrorizzata, non ha cercato di scappare calandosi dal balcone, mentre lui era ancora all’interno dell’appartamento. A quel punto, i vicini, spaventati dalle urla e dalla vista di lei appesa al balcone, hanno chiamato il 113.

All’arrivo degli agenti la donna è stata subito tratta in salvo mentre l’uomo che aveva tentato, invano, di allontanarsi scappando dallo stesso balcone, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e accompagnato alla Dozza, in attesa di convalida.

Dagli accertamenti sanitari è emerso che entrambi avevano alcune contusioni, frutto della lite avvenuta poco prima.

È stato poi ricostruito che i due avevano avuto una relazione, recentemente terminata, durante la quale l’uomo aveva già manifestato comportamenti aggressivi nei confronti della ragazza. In questa ultima occasione il trentaduenne, già destinatario di un divieto di dimora nella città metropolitana di

Bologna, aveva ricontattato la ex per ottenere una breve ospitalità a casa sua, con la serata degenerata nell’aggressione.

n. t.