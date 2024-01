Aggressione e caos in un bar. La vittima nei guai: era latitante

Una lite in un bar di via Mazzini ha portato all’arresto di un ricercato: un trentottenne romeno, che deve scontare due anni e mezzo di carcere per reati contro il patrimonio in patria. Gli agenti erano intervenuti per la segnalazione di una rissa. All’arrivo delle pattuglie, due giovani tunisini di 17 e 20 anni hanno tentato la fuga, ma sono stati rincorsi e fermati. Il maggiorenne, trovato in possesso di 6 grammi di hashish, è stato sanzionato in via amministrativa per la droga, ma è risultato estraneo alla lite. Il minorenne è stato invece denunciato per lesioni personali aggravate, minacce gravi e getto pericoloso di cose; la polizia lo ha poi riaffidato ai servizi sociali. A subire l’aggressione da parte del minore, per motivi da accertare, era stato il romeno. Quando è stato identificato, si è scoperto che era destinatario di un mandato d’arresto europeo e sono scattate le manette.