Aggressione alla festa della birra di Sasso Marconi (Bologna): bulli picchiano volontario

Sasso Marconi (Bologna), 25 luglio 2023 – Pretendevano birra nonostante la festa avesse già chiuso i suoi banchi i giovanissimi che lo scorso venerdì notte hanno aggredito e picchiato un volontario della Sasso Fest, mandato al pronto soccorso con il naso rotto e lesioni provocate da una bottiglia spaccata sulla testa. Serata finita male per una kermesse di musica e gastronomia che per quattro giorni, fino a domenica, ha attratto centinaia di persone nel Parco Marconi nel segno della birra, della solidarietà, della musica e della gastronomia. E si stavano spegnendo le luci tra i tavoli e i banconi quando venerdì, poco dopo la mezzanotte, una decina di ragazzi, giovanissimi, alcuni certamente minorenni, si sono presentati con fare aggressivo al banco della birra alla spina.

L’addetto, un quarantenne di Sasso, ha spiegato loro che il servizio era terminato. Di fronte all’insistenza di alcuni di essi la discussione si è accesa con insulti e minacce a fronte della serena fermezza del volontario che ha tentato un dialogo impossibile, interrotto da un pugno che gli ha rotto il naso e insanguinato il viso.

Non contenti, alle sue rimostranze verbali la replica del branco è stata un’aggressione successiva, con un braccio armato da una bottiglia con la quale la vittima è stata ulteriormente ferita al capo. Solo l’intervento dei presenti ha evitato il peggio.

I carabinieri che poco prima avevano terminato il pattugliamento in zona sono arrivati sul posto insieme all’ambulanza del 118 che ha portato il volontario al Pronto soccorso. Per lui una prognosi di sette giorni. Per la festa una ferita che ha portato la presidente della Proloco Fragola Pilotti a prendere una posizione pubblica.

"Un atto di violenza gratuita si è avventato sulla nostra festa, senza alcuna spiegazione, se non la maleducazione supponente di un gruppo di ragazzini che non possono vantare di alcuna giustificazione, arrivati ad infastidire, provocare e ledere il nostro gruppo, un nostro amico, un volontario, una persona buona. Non ci sono giustificazioni. Il volontario per fortuna sta meglio e le forze dell’ordine sono già al lavoro per assicurare i delinquenti alla giustizia, a quella violenza rispondiamo con l’allegria e la bellezza della festa, del volontariato, della generosità".

Domenica sera l’omaggio del sindaco Roberto Parmeggiani che in segno di solidarietà ha preso il posto della persona ferita.

In via informale si apprende che la gang potrebbe provenire da un paese dell’alta valle del Reno. Ma elementi decisivi per le indagini in corso da parte dei carabinieri di Sasso potrebbero arrivare dall’analisi delle registrazioni dell’impianto di videosorveglianza presente sul luogo.