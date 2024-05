Bologna: aggressione a una festa, quattro giovani denunciati

Lizzano in Belvedere (Bologna), 20 maggio 2024 - In quattro hanno aggredito un uomo durante una festa privata con calci e pugni.

Per questo tre diciassettenni e un diciottenne sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Lizzano in Belvedere per lesioni aggravate in concorso.

Il tutto è accaduto a gennaio, quando un trentaquattrenne, italiano, si è presentato dai carabinieri raccontando di essere stato aggredito da quattro persone durante una festa privata che si era tenuta in un comune della provincia.

All'atto della denuncia, la vittima ha spiegato che i suoi aggressori, tutti molto giovani, durante la festa hanno iniziato a infastidire altre persone e rotto alcuni mobili, tutto dettato probabilmente dall’abuso di alcol.

Per questo motivo, il trentaquattrenne ha chiesto ai quattro ragazzi di smetterla, azione che ha scatenato un'accesa discussione, terminata però senza degenerare in altro.

Poco dopo, l’uomo ha deciso di allontanarsi dalla festa con alcuni suoi amici, ma arrivato al parcheggiato è stato raggiunto dai quattro ragazzi e aggredito alle spalle.

La vittima è caduta a terra ed è stata colpita più volte con calci e pugni, fino a quando i suoi amici sono intervenuti per fermare l'aggressione, mettendo in fuga i quattro giovani.

Dopo un'accurata indagine, i carabinieri sono risaliti ai quattro aggressori, due diciassettenni italiani, un diciassettenne straniero, denunciati al tribunale per i minorenni, e un diciottenne italiano, denunciato al tribunale di Bologna.