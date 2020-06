Bologna, 27 giugno 2020 - Ha aggredito una studentessa di 21 anni, una ragazza estone a Bologna per uno progetto Erasmus. E' accaduto stanotte ai Giardini Margherita: erano circa le 2,45. La ragazza era a godersi il fresco assieme a una comitiva di amici. Si è allontanata un attimo, abbastanza perché l'uomo, 37 anni di origine pakistana, la notasse e la seguisse. L'uomo era probabilmente ubriaco, sta di fatto che ha stretto il braccio attorno al collo della ragazza.

Gli amici si sono accorti di quello che stava accadendo, sono subito intervenuti in sua difesa e hanno anche tentato di accompagnare l'aggressore fuori dai Giardini. Ma lui, da un cestino dei rifiuti, ha afferrato una bottiglia, l'ha mandata in frantumi e ha minacciato i ragazzi: un 22enne e un 23enne di nazionalità francese, anche lui a Bologna in Erasmus. Durante la colluttazione, li ha lievemente feriti e ha strappato la maglia a uno dei due. Non è stato necessario l'intervento del 118, gli agenti accorsi hanno identificato il pakistano e denunciato per violenza privata, percosse e minacce aggravate.