Aggressione in centro. La buttano a terra e tentano di violentarla. Salvata dai passanti

È stata avvicinata da due uomini mentre stava tornando a casa. Poi, in una manciata di secondi, il tentativo di violenza. È quanto successo nella notte tra giovedì e venerdì, intorno alle 3.30, in via delle Belle Arti, in pieno centro storico. La vittima, una ragazza italiana sulla trentina che lavora in città, stava rientrando a casa quando è stata aggredita alle spalle da due uomini. Uno dei malviventi l’ha prima spinta a terra, per poi bloccarla. Nel frattempo il suo complice ha tentato di violentarla.

Decisivo è stato l’intervento dei passanti che, dopo aver sentito le urla della ragazza, sono subito intervenuti cercando di aiutarla. In quel momento, i due aggressori si sono dati alla fuga facendo perdere le loro tracce. Immediata la chiamata ai carabinieri che si sono immediatamente recati sul logo della tentata violenza.

La ragazza ha poi raggiunto in autonomia l’ospedale la sera stessa dell’aggressione per le cure mediche del caso. Nella mattinata di venerdì, invece, ha raggiunto la caserma dei carabinieri per sporgere denuncia. Nel raccontare il fatto, la ragazza ha anche fornito una parziale descrizione dei suoi aggressori, entrambi soggetti stranieri. Ora i militari dell’Arma sono al lavoro per stringere il cerchio e risalire all’identità dei malviventi. Sul terribile episodio di violenza nei confronti di una giovane donna è intervenuto anche il primo cittadino Matteo Lepore.

"Fatto grave – le sue parole – i responsabili siano consegnati alla giustizia. Come sindaco chiedo pugno duro contro chi usa violenza verso una donna, i cittadini sono stanchi di un clima di impunità che da qualche tempo si respira. I cittadini chiedono più sicurezza e hanno ragione, in particolare per quanto riguarda la notte".

E ancora: "Ho chiesto da tempo di rafforzare la dotazione di forze dell’ordine in città, ma le risposte tardano ad arrivare, mentre dal Governo si continuano a cercare alibi. Mancano risorse per le forze dell’ordine per presidiare le zone di Bologna", in particolare "di notte, a tutela dell’incolumità dei cittadini". A nome dell’amministrazione, il sindaco esprime quindi "la più totale solidarietà e vicinanza alla vittima di questa violenza e ringrazio i cittadini che si sono subito mossi per fermare l’atto, nonché i carabinieri che sono intervenuti. Metteremo a disposizione le nostre telecamere comunali e quanto altro servirà per le indagini", assicura Lepore.

Quello di via delle Belle Arti è l’ennesimo episodio di violenza sessuale che si verifica in città. Uno degli ultimi casi si era verificato in via Don Minzoni, quando una ragazza è stata seguita fin dentro l’androne del palazzo e poi abusata. L’uomo, un gambiano di vent’anni, ha approfittato della porta che ancora non si era chiusa del tutto per scivolare anche lui all’interno, raggiungerla e spintonarla nell’ascensore, dove l’ha palpeggiata nelle parti intime con violenza. Finché le urla disperate della donna non l’hanno spinto ad andarsene. Solo a quel punto la ragazza ha chiesto aiuto e ha chiamato le forze dell’ordine.