Aggressione in Pronto soccorso Fp Cgil: "Non è un caso isolato"

"Non è un caso isolato e non è nemmeno l’unico", sottolineano Marco Pasquini e Gaetano Alessi della Fp Cgil Bologna, rispettivamente segretario generale e responsabile del comparto sanità, dopo il caos dell’altra notte al Pronto soccorso del Maggiore, con botte anche ai vigilanti e ai poliziotti e gli accessi tramite 118 bloccati per quasi un’ora. "È di pochi mesi fa, sempre al Maggiore, l’aggressione a un infermiere del Pronto soccorso. Purtroppo – osservano i due sindacalisti – le violenze stanno riprendendo con lo stesso ritmo del pre pandemia. Nemmeno pochi giorni fa un caso analogo nelle medicine di Porretta, con gli operatori sanitari offesi e minacciati in reparto. Si ha sempre l’impressione che l’Azienda tenti di nascondere sotto il tappeto questo fenomeno, che invece andrebbe affrontato di petto. Ricordiamo all’Ausl che dal 2020 manca solo la firma a un accordo che garantirebbe maggiore sicurezza nei Pronto soccorso e in tutti i reparti e garanzie giuridiche agli operatori, ma inspiegabilmente non è stato mai sottoscritto dall’Azienda".

Dall’Ausl si osserva che "il tema della sicurezza dei nostri operatori è fondamentale e che questore e prefetto avevano attivato un tavolo sul tema la scorsa primavera".

Per Pasquini e Alessi, "si ha sempre l’impressione che quando si parla di operatori sanitari scatti la solidarietà, ma nessuno poi garantisca il passaggio successivo: più sicurezza, più diritti e maggiori garanzie economiche.

Noi siamo sempre pronti al confronto. Inoltre, manifestiamo la nostra solidarietà ai lavoratori in appalto della vigilanza, aggrediti e minacciati, ma di cui nessuno spesso si ricorda. Nei luoghi di cura nessuno dovrebbe mai subire violenza, men che meno chi ci lavora".