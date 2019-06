Bologna, 30 giugno 2019 – Aggredito dal lavavetri, lo insegue e chiama la polizia. E' stato denunciato il 40enne del Bangladesh, irregolare in Italia, che ieri ha colpito alla testa col manico della spazzola un automobilista. L'episodio è avvenuto al semaforo all'incrocio tra le vie Stalingrado e Aldo Moro, in zona Fiera.

La vittima, che attendeva il verde, non voleva saperne di farsi lavare il parabrezza e ha protestato. Così il lavavetri gli ha rifilato una bastonata in testa ed è fuggito in bici. Ma l'automobilista, un 61enne originario di Foggia e residente in città, lo ha inseguito in macchina. Poi ha chiesto l'intervento dell'ambulanza per farsi medicare. Ci ha pensato la polizia a intercettare il bengalese e a denunciarlo per lesioni personali.