Aggressione omofoba in centro. “Io, preso a schiaffi e insultato”

Bologna, 30 aprile 2025 – “A trent’anni essere preso a schiaffi da ragazzini che ti chiamano ‘ricchione’, ‘frocio’, non è solo umiliante. È inaccettabile”. Chi parla ha 29 anni, da sette vive a Bologna, dove lavora in centro. Lo scorso weekend era assieme a un gruppo di amici e si stava dirigendo verso piazza Aldrovandi, quando in via Petroni è stato aggredito, con insulti omofobi, schiaffi e spray urticante, “da un gruppo sette o otto ragazzi, alcuni minorenni – spiega la vittima –. In particolare uno di loro se l’è presa con me, probabilmente perché non nascondo la mia omosessualità. Urlava in albanese, ma le parole che pronunciava contro di me le conoscevo, perché ho amici albanesi”. La situazione è velocemente degenerata quando il ragazzo, un albanese di 22 anni, ha strappato di mano al ventinovenne il drink e se lo è lanciato, da solo, addosso: “Ha iniziato a urlare che ero stato io a bagnarlo – dice ancora la vittima – e mi ha preso a schiaffi. I miei amici si sono subito messi in mezzo: eravamo anche noi tanti e i ragazzini si sono allontanati. Non prima però di averci spruzzato contro dello spray urticante”.

Mentre succedeva tutto questo, “una mia amica ha avuto la prontezza di chiamare i carabinieri. Che sono stati rapidissimi e molto gentili”, dice ancora il ragazzo. Che ha aiutato i militari del Radiomobile a individuare la banda e in particolare il ventiduenne che lo aveva aggredito: “Lo abbiamo visto dopo poco – dice ancora il ventinovenne –. E i militari lo hanno portato in caserma per le formalità di rito. Mentre eravamo ancora in strada si è avvicinato a noi un altro ragazzo, che era stato preso di mira e schiaffeggiato anche lui dalla banda per lo stesso motivo omofobo”.

Stando a quanto emerso poi “il giovane era già conosciuto e noto per gli stessi atteggiamenti aggressivi”, racconta ancora la vittima, che adesso però non si sente più sicura. “Quando sono arrivato a Bologna, da una regione del sud, nel 2018, mi sentivo bene. Era una città dove potevo essere me stesso senza paura. Dopo il Covid non è più stato così. Mi sembra di essere tornato giù. E dopo questa aggressione non mi sento più sicuro, soprattutto perché il ragazzo e i suoi amici mi hanno visto bene in faccia e potrebbero aggredirmi ancora, in caso li incontrassi di nuovo. Mi urlavano che ‘avevo rovinato la loro serata’. Io”. Non è la prima volta che il ventinovenne viene fatto oggetto di insulti omofobi: “Anche al Pratello succede spesso. Una volta un altro gruppo di giovanissimi mi ha preso di mira, lanciandomi contro dei bicchieri di plastica sporchi – dice –. Io di solito tiro dritto, non mi va di perder tempo a spiegare a questa gente la loro ignoranza. Questa volta però mi hanno messo le mani addosso. E non si può accettare”.