Aggressione in piazza XX Settembre a Bologna: due feriti in un agguato

Bologna, 24 giugno 2024 – Ancora una violenta aggressione in zona stazione e più precisamente in piazza XX Settembre.

Il nuovo fatto di sangue è avvenuto ieri sera intorno alla mezzanotte. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, e documentato in filmati di videosorveglianza, si sarebbe trattato di una sorta di agguato: un uomo si era appostato dietro a una colonna e, impugnando un'arma affilata, si è avventato contro un altro giovane. Quest'ultimo ha tentato di scappare verso viale Pietramellara e, attraversando la strada di corsa, ha fatto cadere un ciclista di passaggio.

Poco dopo è stato raggiunto dall'aggressore che, in mezzo alla strada, lo ha colpito più volte. L'episodio è al vaglio dei carabinieri che sul posto hanno trovato due persone ferite: due trentenni di origine nordafricana, uno colpito da una coltellata a una gamba e un altro da una bottigliata in testa. Entrambi hanno riportato lesioni non gravi. Sono in corso indagini per ricostruire con precisione i contorni dell'accaduto.

Proprio per cercare di combattere il degrado della zona, il Comune ha recentemente deciso di tenere i giardini della Montagnola (la cui scalinata del Pincio si affaccia proprio su piazza XX Settembre) aperti tutta notte.