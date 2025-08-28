Maledetti Beach Boys
CronacaAggressione a pizzaiolo a San Giovanni in Persiceto: il video choc
28 ago 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Aggressione a pizzaiolo a San Giovanni in Persiceto: il video choc

Un uomo a torso nudo entra nel locale dell’hinterland insultando i gestori. Poi la lite e il titolare scaraventato a terra in una pozza di sangue, con il naso rotto a causa della colluttazione. I carabinieri stanno cercando l’aggressore

San Giovanni in Persiceto, 28 agosto 2025 – Aggressione choc in una pizzeria d’asporto di San Giovanni in Persiceto. Il caso risale a Ferragosto e, in un video circolato sui social, si vede tutta la dinamica. Un giovane, a torso nudo, visibilmente alterato è entrato nel locale insultando uno dei gestori. 

La lite e l’aggressione

Dopo alcuni minuti di attacchi verbali, uno dei titolari, un uomo pakistano di 35 anni, ha cercato di mandare via il ragazzo, chiedendogli di andarsene.  A quel punto è iniziata una lite e il giovane ha scaraventato a terra il pizzaiolo, dandogli un pugno in faccia. L’uomo è caduto all’indietro, visibilmente ferito, perdendo parecchio sangue. L’aggressore, però, non è fuggito, ed è rimasto nel locale continuando a insultare l’uomo a terra, dicendogli: “Chiamate pure i carabinieri”, dando pure informazioni di dove trovarlo. 

Nel video si vedono tutti i momenti dell’aggressione, con l’uomo a terra, e i continui improperi e le domande del giovane a torso nudo alle altre due persone presenti: “Respira ancora?”. 

Le indagini

I carabinieri stanno indagando per identificare il giovane aggressore, anche grazie alle immagini della sorveglianza. Da quanto risulta, l’uomo  avrebbe rotto il naso al titolare della pizzeria da asporto. Il malcapitato, soccorso inizialmente dai due colleghi presenti, sarebbe poi stato medicato al pronto soccorso. 

