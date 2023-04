Bologna, guardia giurata aggredita al Pronto soccorso del Sant’Orsola: naso fratturato

Bologna, 23 aprile 2023 – Aggredito da un paziente che era in attesa da meno di mezz’ora, ieri mattina. Una guardia giurata in servizio al Pronto soccorso dell’ospedale Sant’Orsola ne avrà per venti giorni: il suo naso è stato fratturato dalla testata di un uomo per motivi banalissimi.

Prima gli insulti a un infermiere, da qui l’intervento del vigilante in difesa dell’operatore sanitario, un momento di calma poi lo scatto di ira e l’aggressione alla guardia giurata che è stata ricoverata per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno denunciato l’uomo per interruzione di pubblico servizio.