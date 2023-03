Aggressione e rapina a Bologna: anziana buttata a terra per rubarle la borsa

L'anziana si è rivolta ai carabinieri

Bologna, 24 marzo 2023 – Era uscita da casa della signora di cui si occupa, in via Albertazzi, zona Murri, per tornare a casa. Ma appena varcato il portone del palazzo è stata raggiunta alle spalle, strattonata per afferrarle la borsa e buttata a terra. L’ennesimo furto con strappo trasformatosi in rapina è successo ieri sera, intorno alle 20. La vittima, una donna ucraina di 74 anni, aveva appena terminato il suo turno di lavoro in casa della pensionata e stava andando via, quando è stata aggredita alle spalle dal rapinatore che per strapparle la borsa, con dentro circa 150 euro, non ha esitato a buttarla a terra. La donna, per evitare di battere la testa, si è protetta, atterrando sulle mani e ferendosi i palmi.

Quando il malfattore si era già allontanato, la settantaquattrenne è riuscita a rialzarsi e ha chiesto aiuto ai famigliari della signora che accudiva, che hanno poi dato l’allarme ai carabinieri. In via Albertazzi sono intervenuti i militari della compagnia Bologna Centro, che hanno ascoltato la vittima e cercato testimoni dell’accaduto, per riuscire ad avere un identikit del rapinatore, che la vittima era riuscita a vedere, nella concitazione del momento, solo di sfuggita. I carabinieri hanno avviato le ricerche in zona, acquisendo anche i video degli impianti di sorveglianza, pubblici e privati, presenti nella zona, per individuare un’eventuale via di fuga del malvivente.

La settantanquattrenne, malgrado la caduta, ha deciso di non ricorrere alle cure del 118, avendo riportato solo delle escoriazioni dovute all’impatto con l’asfalto. E adesso le indagini sono in corso, per cercare di trovare il rapinatore ed evitare che colpisca ancora. L’episodio riaccende l’attenzione sulla microcriminalità e in particolare sulle aggressioni a scopo di furto alle donne e soprattutto alle anziane sole. Un fenomeno che tocca tutta la città, ma in particolare le zone residenziali della prima periferia e su cui l’attenzione delle forze dell’ordine è massima.