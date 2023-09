Aggressione e rapina a Bologna, buttata a terra sulla porta di casa ma lei non molla la borsa

Bologna, 4 settembre 2023 – Un’altra pensionata vittima di un’aggressione a scopo di rapina nella zona di via Andrea Costa. È successo nel pomeriggio di venerdì in via Valeriani, quando la signora, 83 anni, è stata spintonata e buttata a terra da un uomo che l’aveva seguita all’interno del palazzo, aggredendola quando ormai era di fronte alla porta di casa.

La donna, malgrado lo choc, ha resistito, senza mollare la borsa che il rapinatore tentava di strapparle, arrivando a trascinarla. Le urla della vittima hanno richiamato i vicini di casa e messo in fuga l’aggressore. È stata subito chiamata la polizia, che adesso sta lavorando per individuare il rapinatore, ripreso in azione dalle videocamere di sorveglianza private del palazzo.