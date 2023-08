Aggressione a San Giovanni in Persiceto (Bologna), denunciato un uomo

San Giovanni in Persiceto (Bologna), 4 agosto 2023 – La lite e poi l’aggressione, con la vittima che viene portata in ospedale per una crisi epilettica.

E’ successo lo scorso 17 luglio, a San Giovanni in Persiceto. Ieri, a due settimane di distanza, la polizia è riuscita a individuare il presunto aggressore.

L'uomo è un marocchino senza fissa dimora, denunciato per minaccia aggravata e lesioni personali. Il 17 luglio la volante del commissariato era intervenuta in un circolo dove era stata segnalata una lite tra i due, ma all'arrivo l'aggressore si era allontanato.

L'indagine, con l'analisi delle videocamere di sicurezza del locale, ha consentito di identificare l'uomo e portarlo in commissariato, per gli adempimenti collegati al riconoscimento e alla denuncia.