Aggressione in San Mamolo, la vittima dalla polizia: al vaglio video e telecamere

Bologna, 29 gennaio 2025 – Altri video, girati sabato sera prima del pestaggio del residente di via San Mamolo, sono stati acquisiti dalla polizia. Ieri la vittima, Giancarlo Gregori, è stata ascoltata dalla Squadra mobile, a cui ha ricostruito la successione degli eventi che sabato sera hanno portato all’aggressione da parte di un gruppo di ragazzini.

Giancarlo Gregori, il residente di via San Vittore pestato sabato sera in casa da un gruppo di giovanissimi

Gregori, che preso a calci e pugni da una decina di giovanissimi ha riportato 15 giorni di prognosi, ha detto però di non riuscire a riconoscere gli autori della violenza. Che lo avrebbero sopraffatto sul pianerottolo di casa, dove era uscito in pigiama sentendo una gran confusione su per le scale.

I video all’attenzione della polizia riprendono la fase precedente al pestaggio: ossia, i ragazzini - una cinquantina - che fanno confusione in strada. Le immagini, riprese dall’alto, non restituiscono volti ‘nitidi’, ma gli investigatori hanno buona fiducia di riuscire a identificare i giovanissimi violenti. Che, dalle prime indiscrezioni, non avrebbero alle spalle vissuti problematici o situazioni famigliari disagiate. Sarebbero invece ragazzini ‘normali’, habituè della zona dove già a partire da Natale erano stati segnalati problemi legati a vandalismi, schiamazzi e molestie. Mai, però, violenze gratuite e gravissime come quella ai danni del residente.

La polizia sta ricostruendo quanto accaduto anche attraverso le testimonianze degli altri presenti: stando a quanto emerso nell’immediatezza, i ragazzini avrebbero ‘assaltato’ il palazzo di via San Vittore perché qualcuno avrebbe lanciato loro dall’alto dell’acqua, per farli andare via. A quel punto una decina di giovanissimi si sarebbero staccati dal gruppo e, dopo aver preso a calci il portone del palazzo e iniziato a citofonare a tutti i residenti, sarebbero riusciti a farsi aprire. Da lì la situazione è poi degenerata. Le pattuglie delle Volanti, subito intervenute in via San Mamolo, sono riuscite a rintracciare dei ragazzini che si stavano allontanando lungo i viali, che tuttavia la vittima, ancora sotto choc, non è riuscita a riconoscere.