Aggressione ai sanitari al Maggiore di Bologna: la paziente arrestata grazie al ‘pulsante rosso’

Bologna, 6 ottobre 2025 – Un episodio di grave violenza è avvenuto al Pronto soccorso e Medicina d’urgenza dell’ospedale Maggiore di Bologna, culminato con l'arresto di una donna di 39 anni. La paziente, italiana, disoccupata e già nota alle forze dell'ordine, è ora accusata di lesioni a pubblico ufficiale e personale sanitario.

L’aggressione è avvenuta al Triage infermieristico, l'area predisposta una prima valutazione dei pazienti. La donna si era recata in ospedale lamentando forti giramenti di testa, un disturbo che, secondo le prime ipotesi, sarebbe stato causato dall'eccessiva assunzione di alcolici.

La situazione è degenerata rapidamente. Un'operatrice socio-sanitaria (Oss), trovandosi in difficoltà a gestire la paziente alterata e aggressiva, ha premuto il pulsante di ‘Allarme rosso’.

L'attivazione del sistema di sicurezza ha portato all'immediato intervento di un addetto alla sicurezza in servizio presso la struttura. Nonostante il tentativo di contenimento, anche lui è stato aggredito. A quel punto, non potendo gestire la crescente violenza, l'uomo ha a sua volta allertato i carabinieri del nucleo radiomobile di Bologna.

I militari, giunti sul posto, hanno dovuto affrontare notevoli difficoltà per immobilizzare la 39enne. Una volta messa in sicurezza, la donna è stata formalmente arrestata per le lesioni inflitte al personale ospedaliero e di vigilanza. Su disposizione del pm di turno, è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa del processo, che si svolgerà con rito direttissimo.

Il ‘Pulsante Rosso’: un sistema di difesa per gli operatori sanitari

Il ‘pulsante rosso’ è un sistema di allerta anti-aggressione, recentemente adottato in Emilia Romagna, come in altre regioni d’Italia, a protezione del personale sanitario.

E’ installato strategicamente nelle aree più a rischio, come i triage, e serve a lanciare un segnale immediato e silenzioso alla vigilanza interna e, se necessario, alle forze dell'ordine (carabinieri o polizia). L'obiettivo primario è tutelare l'incolumità di medici, infermieri e operatori socio-sanitari, sempre più spesso vittime di aggressioni verbali e fisiche, in un contesto di crescente tensione e frustrazione da parte di alcuni utenti.