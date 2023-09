Aggressione sessuale: 13enne molestata in via Saragozza a Bologna. L’uomo subito fermato

Bologna, 9 settembre 2023 – Le ha messo le mani tra le gambe, mentre lei, 13 anni appena, camminava con un’amica di un anno più grande sotto al portico di via Saragozza. E avrebbe continuato ad abusare di lei, se le urla delle due ragazzine non avessero richiamato l’attenzione di una pattuglia delle Volanti, che stava passando in quel momento in via Saragozza. È successo qualche sera fa, intorno alle 23. L’uomo, un moldavo di 27 anni, stando al racconto delle due giovanissime vittime, era in sella a una bici quando, notate le ragazzine che camminavano sotto al portico, ha deciso di importunarle, passando loro a fianco e toccando la tredicenne con insistenza nelle parti intime.

Subito dopo la molestia l’uomo si è allontanato. Per poi ripensarci dopo poco e tornare indietro, probabilmente per ripetere quanto già fatto: intanto però le adolescenti avevano richiamato l’attenzione della pattuglia e chiesto aiuto agli agenti, spiegando quello che era appena accaduto. I poliziotti hanno fermato il ventiseienne: lo straniero aveva con sé una carta d’identità romena, chiaramente falsa. Alla richiesta degli operatori, ha spiegato di aver acquistato il documento per un centinaio d’euro. Le ragazzine, malgrado la paura, non hanno avuto bisogno dell’intervento del 118: dopo essere state ascoltate, sono state riaffidate ai genitori.

L’uomo è stato invece accompagnato in Questura, per essere identificato compiutamente. Al termine degli accertamenti dei poliziotti, è emerso come il ventiseienne si trovasse in maniera irregolare sul territorio nazionale. Della vicenda sono state informate la Procura ordinaria e quella per i minori: l’uomo è stato denunciato per violenza sessuale su minore e per il possesso dei documenti falsi. Ed è stato affidato all’Ufficio immigrazione. Nei giorni scorsi, eseguite tutte le formalità, il moldavo è stato accompagnato in un Cpr per essere espulso. Pochi giorni fa, un altro episodio di violenza sessuale si era consumato nell’ascensore di un palazzo di via Don Minzoni. Anche in quella circostanza, l’autore, un gambiano di 21 anni, era stato fermato e denunciato dalla polizia.