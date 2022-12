Bologna, pugni sul cofano del taxi e poi aggrediscono i carabinieri: fermati con lo spray al peperoncino

I giovani aggressivi sono stati fermati dai carabinieri (foto d'archivio)

Bologna, 30 dicembre 2022 – I pugni sul cofano del taxi, l’aggressione ad alcuni passanti e poi...pure ai danni carabinieri. Protagonisti della nottata di violenza sono due giovani moldavi, fermati dai militari con lo spray al peperoncino.

I due, 22 anni, sono stati denunciati per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'intervento, spiegano i militari, è scattato alle 2.15 di oggi, quando il tassista, un 36enne italiano, ha chiamato il 112 chiedendo aiuto "perché aveva avuto una discussione con due pedoni che stavano attraversando via Rizzoli".

All'arrivo dei Carabinieri, il tassista ha raccontato che uno dei due ragazzi, infastidito dalla discussione, aveva sferrato un pugno sul cofano del taxi. Spaventato dalla reazione del giovane, il 36enne, nel tentativo di allontanarsi, aveva fatto retromarcia "andando a sbattere contro il veicolo che lo seguiva", senza però provocare feriti.

Sapendo che i due giovani si erano diretti in piazza Maggiore, i militari sono andati a cercarli, e quando li hanno trovati "sono stati aggrediti dai 22enni, che non volevano essere identificati". I due erano "talmente furiosi e inclini alla violenza" che i Carabinieri sono stati costretti a chiedere l'intervento di altre pattuglie e a utilizzare lo spray al peperoncino, e solo a quel punto i giovani si sono calmati ed è stato possibile identificarli. Come se non bastasse, durante l'identificazione due ragazzi italiani che si trovavano nelle vicinanze "si sono avvicinati ai militari, dicendo loro che poco prima i due moldavi li avevano aggrediti in via Zamboni per futili motivi".