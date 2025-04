Aggressioni e furti in zona Saragozza: identificati due ragazzini

Bologna, 28 aprile 2025 – Allarme sui social per una coppia di ragazzini, giovanissimi, che starebbe imperversando in zona Saragozza, con molestie e furti ai danni di persone anziane.

Nel concreto, come raccontano i residenti, si tratterebbe di un passante importunato in modo aggressivo in via Andrea Costa, un pensionato aggredito in un tentativo di rapina nella vicina via Aglebert, altri episodi simili nei dintorni. A compierli sarebbero stati, in tutti i casi, due ragazzini descritti come probabilmente minorenni. La vicenda è al centro di alcuni ‘post’ dai toni molto preoccupati, pubblicati da alcuni residenti in gruppi social del quartiere. L’ultimo episodio è dell’altra mattina e ha visto come vittima un anziano, avvicinato davanti a casa dai due ragazzini che, dopo avergli chiesto soldi, hanno tentato di sfilargli il cellulare dalla tasca.

La rapina non è riuscita, come racconta la moglie del pensionato, perché l’uomo ha avuto la prontezza di aprire il portone, entrare e richiudere. A quel punto i due, dopo alcune imprecazioni e dopo aver preso a calci lo stesso portone, si sono allontanati. A quanto si apprende, la coppia di ragazzini sarebbe stata identificata dalla polizia, intervenuta in seguito alla chiamata della vittima di un’altra aggressione, che era avvenuta poco prima nella stessa zona.

La loro posizione è in queste ore al vaglio. Il sospetto dei residenti, manifestato sempre sui social, è che siano gli stessi che si sono resi responsabili anche di altri episodi di criminalità avvenuti negli ultimi giorni, tra cui l’aggressione a una signora in via Saragozza e un tentativo di borseggio in via Irma Bandiera.