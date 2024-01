Bologna: aggressioni e spray urticante, locale chiuso un mese

Bologna, 6 gennaio 2024 – Ripetuti episodi violenti in un locale di via Calzoni, a Bologna, nel quartiere San Donato: così il questore Antonio Sbordone ne ha disposto la chiusura per 30 giorni.

Più volte, negli ultimi mesi, sono dovuti intervenire i poliziotti. In particolare, durante la notte di Capodanno, le volanti sono giunte in aiuto del personale sanitario del 118, chiamato sul posto dopo che un uomo era rimasto ferito da un’arma da taglio, durante una lite con un gruppo di persone all’interno del locale. L’uomo, in condizione di media gravità, è stato poi portato all’ospedale Maggiore per le cure del caso.

Da alcune testimonianze, è emerso anche l'utilizzo di spray urticante.

Vicende simili risalgono agli inizi di dicembre e alla fine di ottobre del 2023: nel primo caso i poliziotti intervenuti trovavano un ragazzo con evidenti lesioni ad una mano a seguito di un’aggressione avvenuta nei pressi del locale. Il responsabile era stato prontamente fermato dai poliziotti, era ancora all’interno del locale con indosso l’arma verosimilmente usata per l’aggressione.

Lo scorso 22 ottobre, invece, in serata a risultare ferita era stata una donna peruviana, aggredita da alcune donne all’uscita del locale, dopo avervi trascorso la serata.

Non si tratta peraltro della prima sospensione: la proprietà, infatti, nello scorso anno è risultata già destinataria di provvedimento simile pur di durata inferiore.