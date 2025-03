Aggressioni negli ospedali. Arriva il pulsante rosso

Un pulsante rosso, direttamente collegato alla sala operativa della polizia. E una linea riservata che collega ospedali bolognesi e questura. Il tutto, per intervenire in maniera ancora più tempestiva in caso di aggressione al personale sanitario. Il nuovo sistema è entrato in funzione ieri. Il primo ospedale a dotarsene è stato il Maggiore, dove sono installati 18 pulsanti, tra pronto soccorso e altre aree strategiche. Altri otto ‘bottoni’ entreranno in funzione a breve al Sant’Orsola, mentre al Rizzoli ne verranno installati quattro.

L’avvio del progetto di sicurezza, che era allo studio da più di un anno, è stato accompagnato ieri mattina dalla firma del protocollo ad hoc, stipulato tra Questura e ospedali. Assieme al questore Antonio Sbordone, presenti la direttrice generale dell’Ausl Anna Maria Petrini, la direttrice generale del Sant’Orsola Chiara Gibertoni e il direttore generale del Rizzoli, Andrea Rossi. "Malgrado gli sforzi e le nuove normative – le parole di Sbordone – le aggressioni agli operatori sanitari sono ancora un fenomeno di triste attualità. Benché Bologna non viva l’emergenza di altre città, gli episodi ingenerano un’ansia nei sanitari a cui dobbiamo rispondere. Stiamo attraversando un momento in cui il riconoscimento dell’autorità, in qualunque settore, è in crisi: questa degenerazione ci impone di recuperare il rispetto dei ruoli".

Il sistema, come spiega il questore, è "semplice, ma efficace". Premendo il pulsante rosso si invia un alert alla sala operativa della polizia: qui uno schermo apposito rileva il segnale e mostra il punto da cui parte la richiesta di aiuto, così da permettere un intervento tempestivo da parte degli agenti in servizio sul territorio. Contemporaneamente l’allarme scatta anche nei punti di polizia degli ospedali e nelle postazioni delle guardie giurate. La linea telefonica diretta tra ospedali e centrale operativa, poi, permette di comunicare la situazione, bypassando le attese.

"La collaborazione tra Ausl e forze dell’ordine è stata sempre efficace, ma adesso si crea una sinergia tesa a tutelare ancora di più i nostri professionisti – ha detto la dg dell’Ausl Petrini –. Vogliamo estendere il progetto in tutti gli ospedali della provincia e anche alle strutture legate alla salute mentale". Al Sant’Orsola, spiega la dg Gibertoni, "abbiamo aperto uno sportello di ascolto non solo per chi viene aggredito, ma anche per chi vive con ansia e paura le situazioni di emergenza e il rapporto col cittadino. L’obiettivo di questo protocollo – spiega – è ripristinare la giusta relazione con gli utenti, che deve essere improntata su un rapporto di accoglienza, non di difesa". Al policlinico, dopo l’attivazione di questi primi 8 pulsanti, ne arriveranno altri per i pronto soccorso ginecologico, pediatrico, oculistico e dermatologico. "Con queste misure vogliamo creare un effetto di deterrenza verso condotte aggressive e a promuovere la cultura del rispetto", conclude il dg del Rizzoli Andrea Rossi.