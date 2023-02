Bologna: ferisce due dipendenti di un supermercato, in carcere aggressore seriale

Aggressioni a Bologna, l'uomo per minacciare ha utilizzato anche una bottiglia rotta

Bologna, 21 febbraio 2023 - Il 13 settembre e il 3 dicembre dello scorso anno ha aggredito due dipendenti di un supermercato di piazza di Porta Castiglione. Per il molestatore seriale il Giudice per le indagini preliminari ha disposto l'ordinanza cautelare in carcere, eseguita dai carabinieri nei confronti di un trentanovenne marocchino, senza fissa dimora, disoccupato e con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona, indagato per danneggiamento, rapina e lesioni personali.

Il provvedimento del Gip è arrivato a seguito delle due aggressioni mese in atto dal trentanovenne ai danni di due dipendenti di un supermercato di piazza di Porta Castiglione, zona frequentata dall'indagato. L'uomo il 13 settembre 2022, alle 12.30, ha aggredito il dipendente per saltare la fila alla cassa e pagare una birra.

La vittima, in quell'occasione, ha riportato una frattura al braccio, curato all'ospedale Sant'Orsola è stato dimesso con una prognosi di sessanta giorni.

La seconda aggressione, sempre ai danni di un dipendente del supermercato, è avvenuta un paio di mesi dopo la prima, il 3 dicembre.

Nel tardo pomeriggio il trentanovenne ha prima preso alcuni prodotti alimentari dagli scaffali, per un totale di 50 euro, e ha poi minacciato e ferito il malcapitato con una bottiglia rotta, per fuggire senza pagare. Anche in quel caso la vittima ha dovuto ricorrere alle cure del 118, riportando un ematoma al volto.

Le indagini dei carabinieri hanno consentito di identificare rapidamente il trentanovenne, grazie alle testimonianze di varie persone, necessarie per esaminare i filmati estrapolati dalle videocamere della zona.

L’indagato è stato rintracciato dai carabinieri la notte del 17 febbraio scorso, mentre girovagava per le strade di Bologna ed è stato portato in carcere.