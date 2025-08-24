Agguato di gruppo in via Matteotti: ombrelli e bastoni come armi

Armati di stampelle, ombrelli e bastoni, si sono riversati in mezzo alla strada rincorrendo un uomo che, a piedi nudi, scappava da loro tenendoli a debita distanza.

Un altro caso di degrado coinvolge l’area di piazza dell’Unità, nello specifico via Matteotti. Dove, mercoledì, sotto la pioggia battente del pomeriggio, sette uomini hanno seminato il panico nei pressi della fermata dell’autobus, correndo sotto i portici in direzione periferia, di fianco all’Ottica Bolognina. Il gruppo ha preso di mira un uomo, che gli precedeva nella corsa di solo qualche metro, scappando poi verso il mercato Albani. Non sono noti i motivi dell’agguato, che ha coinvolto tutti uomini stranieri, ripreso in video da un residente della zona, che ha diffuso le immagini anche sui social, sulla pagina ‘Welcome to Bologna’.

"Ho chiamato le forze dell’ordine – fa sapere un cittadino –, ma non sono arrivate. E il gruppo è sparito velocemente. Qui non viviamo più". Durante la lite, gli uomini urlavano ad alta voce in strada, ma i presenti non hanno compreso le dinamiche di quanto accaduto.

Un’immagine, questa, che ricorda scene più volte viste nell’area di piazza dell’Unità, vittima di degrado e bivacco da tempo immemore. Ne è un esempio un episodio analogo che si è verificato lo scorso maggio, proprio nelle stessa zona: un uomo, un 27enne marocchino già noto alle forze dell’ordine, aveva colpito e ferito tre passanti con delle forbiciate, provocando anche una rissa. Un uomo, infatti, aveva deciso di affrontarlo proprio utilizzando anche una stampella. L’aggressore, dopo essersi spostato da piazza dell’Unità a via Matteotti, è stato immobilizzato con il taser dai carabinieri del Radiomobile, intervenuti sul posto a seguito delle numerose chiamate dei cittadini preoccupati al 112.