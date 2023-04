Agibilità delle scuole Albertazzi-Pizzigotti, il caso finisce in Regione

Finisce in consiglio regionale il tema delle scuole Albertazzi-Pizzigotti già al centro di un duro botta e risposta tra il consigliere comunale di Prima Castello Giovanni Bottiglieri e il sindaco Fausto Tinti.

"Occorre dire alla cittadinanza che l’agibilità resterà un miraggio senza l’esecuzione di lavori di consolidamento, miglioramento sismico e di riqualificazione edilizia, anche al fine di salvaguardare un edificio di valore storico testimoniale talmente significativo da risultare vincolato ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio–, esordisce Marta Evangelisti, capogruppo di Fd’I in Regione. Sono sconcertata del fatto che il sindaco Tinti non conosca in maniera chiara, né la vigente normativa edilizia né il contenuto degli atti e dei documenti prodotti eo acquisiti dalla sua stessa amministrazione".

Evangelisti precisa che il complesso scolastico Pizzigotti-Albertazzi, risalente agli anni ’30, "non ha mai posseduto l’agibilità per l’intera struttura, nonostante siano stati effettuati interventi strutturali che hanno permesso di ottenere la usabilità per alcune parti di esso", e aggiunge che "nonostante i numerosi interventi strutturali, sono ancor oggi presenti dissesti per i quali è stato necessario installare una rete di protezione in acciaio, provvisoria nelle intenzioni ma definitiva di fatto".