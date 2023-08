Agita una catena contro i passanti

Non aveva proprio con le movenze aggraziate di un esperto di arti marziali e neppure buone intenzioni il quarantaseienne tunisino che è stato fermato l’altra sera dai carabinieri del Radiomobile. I militari dell’Arma sono intervenuti in via Ferruccio Parri, zona Fiera, mentre l’uomo agitava in aria una catena, con atteggiamento minaccioso nei confronti dei malcapitati che si erano trovati sulla sua strada. Sono stati loro a chiamare subito il 112, per chiedere aiuto, prima che il quarantaseienne potesse fare del male a qualcuno.

Quando i militari del Radiomobile sono arrivati in via Parri hanno subito individuato e controllato l’uomo, che era in evidente stato di alterazione.

Lo straniero è stato perquisito: con sé, oltre alla catena, aveva un arsenale di armi bianche.

Nello zaino che l’uomo aveva al seguito sono stati infatti trovati un coltello a serramanico, due coltelli multiuso e un cutter.

Tutte le armi, compresa la catena che l’uomo aveva brandito contro i cittadini, sono state sequestrate dai carabinieri. Che, al termine degli accertamenti, hanno denunciato il quarantaquattrenne per il porto illegale di armi e oggetti atti ad offendere.