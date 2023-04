Agli ospedali 15 milioni Patto tra Regione, Fondazione Carisbo e Intesa Sanpaolo

Accordo tra Regione e Fondazione Carisbo per realizzare interventi strategici a favore della comunità nell’ambito dell’assistenza sociosanitaria. La partnership, formalizzata dalla sottoscrizione di un protocollo d’intesa pluriennale, prevede anche un investimento di 14,5 milioni di euro, di cui 10 della Regione e 4,5 della Fondazione Carisbo e di Intesa Sanpaolo.

Approvato da una delibera di Giunta regionale e dagli organi di governo della Fondazione Carisbo, l’accordo ha una validità di cinque anni e si inserisce nel percorso di collaborazione interistituzionale pubblico-privato che prevede una serie coordinata di azioni da realizzare nei territori di competenza delle Ausl della Città metropolitana di Bologna.

Già individuati i primi interventi attuativi, proposti dalle Aziende dell’Area metropolitana di Bologna nell’ambito di due aree strategiche.

La prima riguarda il potenziamento del patrimonio strumentale diagnostico e terapeutico delle Aziende, con la sostituzione dell’acceleratore lineare modello Synergy della radioterapia dell’ospedale Bellaria con la tecnologia robotica innovativa di radiochirurgia e radioterapia stereotassica, denominata Cyberknife, che sarà disponibile anche per gli altri presidi sanitari-ospedalieri della Città metropolitana: in particolare l’Istituto Rizzoli, l’ospedale Maggiore e il Policlinico Sant’Orsola-Malpighi. Entro aprile è previsto l’avvio della procedura per la realizzazione dell’intervento, promosso dalla Fondazione Carisbo, in collaborazione con Intesa Sanpaolo per un valore stimato di 4,5 milioni di euro.

La seconda area di intervento mira al potenziamento infrastrutturale del sistema di accoglienza sociosanitaria, con la realizzazione di una struttura nell’area limitrofa al Policlinico Sant’Orsola per l’accoglienza di pazienti oncologici o candidati al trapianto d’organo nelle fasi pre e post-intervento. Un investimento dal valore stimato in 10 milioni di euro e procedura da avviare entro luglio 2023.

Filo conduttore delle due iniziative e del protocollo siglato: una collaborazione interistituzionale che garantisca, all’interno del servizio sanitario regionale, la migliore presa in carico del paziente e l’erogazione di cure appropriate.

"Il protocollo e le importanti risorse che Regione, Fondazione Carisbo e Intesa Sanpaolo rendono disponibili – sottolineano il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini – disegnano una collaborazione strategica in ambito sociosanitario". Per il presidente della Fondazione, Paolo Beghelli, "la firma di questo protocollo sancisce l’avvio di un importante percorso di collaborazione istituzionale, fra Regione e Fondazione Carisbo", mentre Alessandra Florio, direttrice Emilia-Romagna di Intesa Sanpaolo, aggiunge che "grazie alla consolidata collaborazione fra banca, enti territoriali e istituzioni, Intesa Sanpaolo è un motore per lo sviluppo sostenibile e inclusivo".