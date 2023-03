Agnelli ammassati sul camion, uno morto e due in fin di vita: autista multato a Bologna

Bologna, 30 marzo 2023 - In vista della Pasqua, stava trasportando degli agnelli sul rimorchio del suo camion, ma gli animali erano talmente tanto ammassati che uno di loro è deceduto e altri due sono stati trovati in fin di vita.

Agnelli e pecore, foto generica

È quanto ha accertato una pattuglia della polizia stradale di Altedo-Malalbergo, durante i consueti controlli del periodo pre pasquale, la quale ha fermato un camionista che viaggiava sull'A13 con il rimorchio carico di agnelli. Durante il controllo del camion, avvenuto fuori dal casello di Altedo, gli agenti hanno notato il numero spropositatamente elevato di agnelli stipati sul rimorchio, rispetto allo spazio a disposizione. Alla loro richiesta di chiarimenti, il camionista si è innervosito e gli agenti hanno così chiamato i veterinari dell'Ausl di Bologna per un controllo.

I veterinari hanno appurato che gli agnelli erano effettivamente troppo ammassati tanto che uno di questi era morto e altri due erano in fin di vita. Per questo, l'autista è stato multato per un totale di quattromila e seicento euro per la violazione del Regolamento Europeo che disciplina il trasporto su strada di animali vivi e per una lunga serie di sanzioni amministrative. Gli agenti hanno disposto anche il fermo amministrativo del camion.