Agnese Pini presenta ’La verità è un fuoco’ con Stefano Bolognini

Scrivere per capire, per affrontare il mondo e la verità. È questo il meccanismo alla base di ’La verità è un fuoco’ di Agnese Pini (ed Garzanti) che sarà presentato oggi alle 18.30, nell’ambito della rassegna ’Le voci dei libri’ all’Auditorium della Fondazione Mast, in via Speranza, in dialogo con Stefano Bolognini, psichiatra e psicanalista. Pini, direttrice de Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno, Quotidiano Nazionale e Luce!, intraprende un’indagine intima e difficile da raccontare in cui fa rivivere oggetti e ricordi di famiglia, si animano i volti di chi ha conosciuto suo padre, don Pini, prima della svolta avvenuta a fine anni Settanta, quando ha scelto l’amore per una ragazza e una nuova vita lasciando il sacerdozio. Nel libro ricostruisce il lungo percorso e il lavoro interiore che è stato necessario per riconciliarsi con il passato della sua famiglia, iniziato a 13 anni con il casuale ritrovamento di un album in cui appunto suo padre era ’don Pini’. L’ingresso è libero ma è necessario prenotarsi sul sito della Fondazione Mast.