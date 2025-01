Agostino spegne cento candeline. Una grande festa tutta in famiglia

Oggi compie 100 anni Agostino Vigna. A lui gli auguri affettuosi di tutta la famiglia: la moglie Ivonne, compagna di una vita da 68 anni, la figlia Daniela, il genero Luciano, la nipote Veronica con il marito Davide e la piccola bisnipote Vittoria. "Il nostro augurio è che la tua salute rimanga tenace e la tua mente testarda e brillante, come sempre. Grazie per essere stato un marito, un padre e un nonno presente, un esempio per tutti noi con ciò che hai imparato e condiviso in questi straordinari 100 anni. Con affetto infinito, la tua famiglia".