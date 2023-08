'Agosto con noi' a Ozzano: Jei En sul palco

Terza serata di ‘Agosto con noi’, nell’area del palazzetto dello Sport di Ozzano. Inizio come sempre alle 20,30, ingresso libero e via con le voci, con gli strumenti e con il cibo buono. Tutti ingredienti indispensabili per trascorrere una bella serata e per dare una mano all’istituto Ramazzini, impegnato da sempre nella lotta contro il cancro. A fare gli onori di casa, Umberta Conti, organizzatrice della manifestazione estiva insieme con Sergio Principe. Sul palcoscenico, gli ‘Allegri vagabondi’, nel tributo a ‘I Nomadi’, il cantautore Maurizio Martini, Alice Cucaro, di Sanremo rock, Elena Masera, il chitarrista Mattias Manocchia e la cantante Jei En. Bella musica e, per chi vuole, l’ottimo cibo dell’attiguo stand gastronomico. In tavola, primi e secondi piatti, salumi, crescentine, dolci fatti in casa e vino buono. ‘Agosto con noi’, continuerà ogni sera fino al 16, con un ricco programma.