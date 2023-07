’Agosto con noi’: musica e buon cibo strizzano l’occhio alla solidarietà

di Gianni Leoni

Da 36 anni, lo stesso cielo di Ozzano e lo stesso successo, una puntata dopo l’altra. ‘Agosto con noi’, bella manifestazione che mescola arti e sapori, torna in scena anche in questa afosa estate con gli stessi ingredienti semplici e genuini di ogni edizione: un grande palcoscenico e una fornitissima cucina per i migliori piatti della tradizione bolognese.

"Passata la frenata per il Covid, abbiamo ripreso dall’anno scorso con rinnovato entusiasmo e con l’unico scopo di aiutare l’Istituto Ramazzini, impegnato nelle attività di ricerca e di prevenzione dei tumori e delle malattie ambientali-, spiega Umberta Conti, direttrice artistica della manifestazione, nominata, di recente, Cavaliere della Repubblica.

Il bilancio dell’istituto e il programma dei 14 giorni di spettacoli e cibo sono stati illustrati, ieri nella consueta conferenza stampa a Palazzo Malvezzi, in via Zamboni 13, presenti Simona Lembi, responsabile del Piano per l’Uguaglianza Metropolitana, Elena Valerio, assessora al Volontariato e al sociale del comune di Ozzano, Loretta Masotti, presidente del Ramazzini, Umberta Conti e Sergio Principe numero due dell’organizzazione.

"In questi anni ben 150 volontari hanno scelto di impegnarsi per sostenere la battaglia contro il cancro. La rassegna che l’istituto porta avanti da 36 anni rappresenta un’occasione unica per sostenere la ricerca indipendente e la prevenzione oncologica. Per me questa edizione è davvero speciale perché dopo averla vissuta come semplice volontaria e presidente della sezione soci locali sono presente in veste di nuova presidente dell’istituto", ha detto Loretta Masotti davanti a tanti artisti come Paolo Mengoli, Silvia Parma, Cristiano Cremonini e tanti altri.

E allora, sipario alzato e fornelli accesi da lunedì al 16 agosto nell’area del Palazzetto dello Sport, in viale 2 Giugno, a Ozzano, ingresso libero e artisti presentati da Umberta Conti con l’aiuto di Sergio Principe. Tra i nomi della serata inaugurale, Paolo Mengoli, apprezzato ospite fisso, bella voce e bella musica, accompagnato dal maestro Paolo Martorana. Tanti altri artisti e, nelle sere successive, ancora cantanti e musicisti, ballerini e imitatori, illusionisti, maghi e quant’altro fa spettacolo. Applausi, allora, per Iskra Menarini, Andrea Mingardi, Maurizio Tirelli, Sandro Comini, Franco Fasano, Didi Balboni, Lalo Cibelli, Lisa Maggio e Roby Barbieri, Michele, Roberto Scaglioni, Roberta Gallo, Cris La Torre, Massimo Budriesi , Marco Morandi, Marco e Marta Ferradini e per moltissimi altri. Voci, strumenti, fuochi d’artificio, schioccar di fruste, balli, lirica e folclore, ma anche un gustoso menù di specialità varie. Via allora, verso il gusto e il divertimento per trascorrere una piacevole serata e soprattutto per aiutare il benemerito istituto impegnato nella dura battaglia contro il cancro e le malattie ambientali.