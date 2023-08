’Agosto con Noi’ verso il gran finale

"Lo dico con orgoglio: anche quest’anno ‘Agosto con noi’ prosegue con grande successo. Abbiamo avuto migliaia di spettatori e molti artisti si sono complimentati con l’organizzazione, e quindi anche con me, per la perfetta messa a punto degli spettacoli. Un lieve rallentamento si è verificato nell’unica sera di pioggia e in qualche altra puntata quando il clima non è stato esattamente estivo. La riuscita della manifestazione è sintetizzata da alcuni dati. Il 3 agosto, momento inaugurale con Paolo Mengoli, abbiamo sfiorato le duemila presenze. Più o meno le stesse cifre, da 1500 a 2000 ogni volta, hanno seguito gli artisti nelle ultime quattro sere. Soddisfatta? Soddisfattissima". Umberta Conti 0, cavaliere della Repubblica, organizzatrice di ‘Agosto con noi’ , insieme con Sergio Principe e con un benemerito esercito di volontari, butta giù, non senza soddisfazione, un bilancio necessariamente parziale della rassegna che da 36 anni raccoglie fondi a favore dell’istituto Ramazzini impegnato nella lotta contro il cancro e le malattie ambientali. Può essere avvicinato se non anche battuto, quindi, il record dell’edizione pre Covid che chiuse con cifre particolarmente significative: 6060 primi piatti, di cui 1707 di tagliatelle, 2110 porzioni di polenta, 2360 di patatine, 878 cosce di pollo, 13439 crescentine con 90 chili di impasto, 1827 gelati e, in chiusura, 3254 caffè "Anche in questi ultimi due giorni ci sarà da divertirsi", dice la Conti. E infatti, dalle 20,30 di stasera si esibiscono i cantautori Ruggero Ricci e Gloria Galassi, Gianluca Caselli con la sua armonica e la voce di Alvise Lecce, i passi di Iginia e Giuseppe nel tango argentino , gli artisti Netri e I Laredo e il bravo imitatore Simone Merini. Bella musica e ottimo cibo nel vicino stand gastronomico.

Domani, gran finale. Sul palcoscenico Andrea Mingardi pronto a presentare i pezzi migliori del suo repertorio. Da applaudire anche il compositore e musicista Fio Zanotti. Altri apprezzati numeri: il maestro Maurizio Tirelli, pianista e direttore d’orchestra, il pianista, trombonista e direttore d’orchestra Sandro Comini. Ma c’è molto di più: salgono sul palcoscenico, infatti, anche Franco Fasano, l’attrice Chiara Sani, il fisarmonicista Roberto Scaglioni, Athos Bassissi, Luca Bruno e Ares Signorello, Emma Morini, ‘Dance Studio 63’ e il baritono Simone Baldazzi. Cala il sipario su ‘Agosto con noi’ e appuntamento all’edizione numero 37, stesso palcoscenico, stessi bravi artisti, stesso coinvolgente entusiasmo,

Gianni Leoni