Agricoltori, 4.000 in protesta: "I cinghiali rovinano tutto"

Oltre 4.000 agricoltori e 150 trattori in viale Aldo Moro per chiedere un piano regionale straordinario di gestione e contenimento della fauna selvatica.

La protesta ieri con Nicola Bertinelli, presidente regionale di Coldiretti, che ha sottolineato come "i cinghiali non rappresentano più solo un problema per i raccolti dei nostri agricoltori, ma anche per la sicurezza dei cittadini. Coldiretti è in piazza oggi per dare un messaggio ancora più forte a tutte le Istituzioni e accendere i riflettori sui danni e i pericoli causati dai cinghiali e dalla fauna selvatica incontrollata. Siamo qui a chiedere l’adozione di un piano regionale straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica".

Scortati da oltre 150 trattori, gli agricoltori hanno sfilato in corteo su via Stalingrado e hanno raggiunto il palazzo della Regione, guidati dal presidente Bertinelli, dal direttore regionale Marco Allaria Olivieri e dai presidenti e dai direttori provinciali. Presente anche una delegazione di sindaci e rappresentanti delle amministrazioni comunali da tutta la regione.

Accanto al palco dal quale gli imprenditori che hanno denunciato i danni arrecati alle loro aziende dai cinghiali, Coldiretti regionale ha allestito una mostra dei prodotti del nostro territorio preda dei selvatici e a rischio blocco esportazioni. Si va dai salumi Dop piacentini alla patata di Bologna, dalla cipolla di Medicina alle ciliegie di Villanova, passando per angurie, meloni, mais, grano, pesche e albicocche. Numerose anche le testimonianze di giovani agricoltori che hanno raccontato come stia diventando per loro insostenibile il vedere messi a rischio gli investimenti effettuati per insediarsi e perdere presidi nelle zone montane e collinari.