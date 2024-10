Agricoltori in ginocchio. Allagati campi e strutture: "Così perdiamo il 30% delle superfici coltivabili"

L’agricoltura in ginocchio. Campi sommersi, coltivazioni a rischio, danni a strutture, foraggio insufficiente per il bestiame. Usano aggettivi pesanti, gli agricoltori, per descrivere i primi bilanci post-alluvione: un quadro "disastroso", "disperato", "angosciante". Un settore in crisi che, con l’inverno alle porte, dopo la conta delle ferite deve guardare ai prossimi passi "da non sbagliare", anche a fronte di "una paura psicologica".

Le associazioni sono compatte ed esprimono le stesse preoccupazioni, a cominciare da Confagricoltura Emilia-Romagna: "Sta continuando a piovere e pare non smetterà – commenta il presidente Marcello Bonvicini –. La preoccupazione maggiore ora riguarda le superfici allagate, che non permettono di procedere alle semine autunno-vernini: non solo la catastrofe di questi giorni, ma anche il terrore per le conseguenze nei prossimi mesi. Siamo in uno stato di emergenza e non abbiamo la possibilità di liberarci immediatamente dalla burocrazia che ci opprime". Per Confagricoltura si rischia di perdere "il 30% della superficie destinata a grano e orzo, con terreni impraticabili". A Bologna si prevedono mancate semine su 3.000 ettari in collina e su 5.000 in pianura.

Dello stesso avviso Federico Ravaglia, presidente di Confcooperative Bologna: "Situazione molto complessa con centinaia, se non migliaia, di ettari sott’acqua. Tante realtà del territorio stanno soffrendo: dalla Coprob, con decine di migliaia di tonnellate di barbabietole marcite, a una tenuta di Molinella, con 150 ettari allagati. E ancora: ‘il Poggiolo’ a Monte Sole, cooperativa di accoglienza isolata dalle frane, e una casa per anziani alluvionata a Budrio. Insomma, ci aspettiamo ci sia un aiuto veloce e un sostegno da parte delle banche, con tassi abbassati e finanziamenti agevolati".

Per Coldiretti Emilia-Romagna "la catastrofe è molto simile a maggio 2023", ma con "l’aggravante che si sommano danni su danni, perché si è perso molto del lavoro di ripristino già avviato": "Dopo l’ennesima alluvione la gente vede la perdita dei raccolti, i danni alle strutture e i propri appezzamenti deprezzati. Diventa impossibile costruirsi un futuro senza interventi immediati – sottolinea Valentina Borghi, vicepresidente regionale –. Abbiamo proposto ‘piccole azioni’, come quella di coinvolgere gli agricoltori nella gestione della manutenzione, specialmente in montagna, perché gli agricoltori sanno prendersi cura del territorio". Preoccupazione anche per Cia: "Una giovane vita è stata spezzata – evidenzia il presidente Alberto Notari – e ci ritroviamo con danni ad abitazioni e terreni, ricoperti da quella melma che si fa fatica a rimuovere".